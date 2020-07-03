Рязанцам напомнили, на что не имеют права коллекторы

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Судебные приставы напомнили рязанцам, на что не имеют права коллекторы в случае, если речь идёт о возврате просроченной задолженности. Памятка о том, как должен вести себя кредитор или коллекторское агентство с должником, опубликована на сайте регионального УФССП.

Кредитор или лицо, действующее от его имени, обязано вести себя добросовестно и разумно. Запрещено применение к должнику физической силы, а также угрозы убийства и причинения вреда здоровью.

Организация не имеет права уничтожать и повреждать имущество должника, угрожать ему этим, применять методы, опасные для жизни и здоровья людей, оказывать на должника психологическое давление, унижать его честь и достоинство, передавать сведения о должнике третьим лицам, размещать их в сети «Интернет», на любых домах и зданиях.

При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор вправе взаимодействовать с должником, используя личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные, текстовые и голосовые сообщения, почтовые отправления. Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22:00 до 8:00 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20:00 до 9:00 часов.

Личныe вcтpeчи дoпycтимы нe бoлee oднoгo paзa в нeдeлю. Тeлeфoнныe пepeгoвopы с ним организация имеет право совершать oдин paз в cyтки, но при этом не более двух paз в нeдeлю и вocьми paз в мecяц. Два раза в сутки организация имеет право оставить телеграфное сообщение или сообщение по сетям электросвязи. Но такие сообщения в адрес должника должны поступать не более чeтыpeх paз в нeдeлю и шecтнaдцaти paз в мecяц. Пpи этoм все разговоры с должником организацией должны фиксироваться.

За нарушение этих требований организации грозит наказание в виде административного штрафа.

Рязанцы, столкнувшиеся с неправомерными действиями коллекторов, могут обратиться в Управление ФССП России по Рязанской области по адресу г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.56, 390000. Также обращение можно направить по электронному адресу mail@r62.fssprus.ru.