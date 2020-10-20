Рязанца с долгом по алиментам более 700 тысяч объявили в розыск

Рязанские судебные приставы объявили в розыск мужчину, который задолжал более 700 тысяч рублей на содержание детей.

Исполнительное производство в отношении 33-летнего Русола Константина Павловича возбуждено в отделении судебных приставов по Пронскому району. Мужчина не выплачивает средства на содержание несовершеннолетних дочерей, тем самым игнорирует решение суда.

Так как по месту регистриации в селе Маклаково мужчина не проживает, а по последнему адресу проживания не установлен, его объявили в розыск.

Управление ФССП России по Рязанской области обращается к гражданам: Если Вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в Дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.