Будущее уже наступило. Дом.ru открывает рязанцам границы новой интернет-реальности

В четверг, 1 октября, в редакции РИА «7 новостей» прошла пресс-конференция, посвящённая запуску «Нового интернета» и платформы MOVIX.
Межрегиональный директор региона «Золотое Кольцо» «ЭР-Телеком» Василий Середа:
И действительно, пандемия коронавируса повысила нагрузки на домашние сети. В марте на удалённую работу вышли взрослые. Онлайн-образование ввели для младших членов семьи.
Папа работает, ребёнок играет
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться. В ближайшей перспективе – выход на 1Гбит/с на пользователя. Ведь запросы клиентов, их желания и вовлечённость в интернет-процессы будет только расти.
Новые скорости позволят домочадцам комфортно работать, учиться и вместе с этим отдыхать. Высокоскоростной интернет выдержит запросы нового «цифрового» человека. Так, ситуация, при которой отец семейства проводит конференцию с коллегами, мама смотрит сериал в онлайн-кинотеатре, а дети играют в онлайн-игры осуществима. И при этом скорость интернета не подводит на одного члена семьи.
Рязанским журналистам о прелестях нового высокоскоростного интернета от Дом.ru рассказали межрегиональный директор по развитию B2B Александр Аникин и руководитель по развитию B2B Евгений Курицын. Вот что специалисты компании готов предложить рязанцам:
Кроме того, рязанцам Дом.ru предлагает установить в квартиру целую экосистему. Безграничные онлайн-возможности доступны с платформой MOVIX.PRO.
С ней рязанцам станут доступны сотни телевизионных каналов и десятки тысяч фильмов. Приставка даёт доступ к различным приложениям. Система рекомендаций позволит выбрать пользователю нужные и полезные сервисы. Подспорьем для него станет голосовой помощник. И, конечно же, новые технологии — это уход от старых понятий. Больше никаких проводов! Только комфорт для клиентов, высокие скорости и радость от онлайн-общения, учёбы и работы.