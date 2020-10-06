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Новости РязаниОбщество

«Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров

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«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию облачное типовое решение по информационной безопасности (ОТИБ). Решение компании позволяет кредитным организациям и удостоверяющим центрам обеспечить безопасность передаваемых данных при регистрации и удаленной верификации граждан в Единой биометрической системе. Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 70 банков планируют подключиться до конца 2020 года. Процедуру подключения к ОТИБ также начали ведущие коммерческие удостоверяющие центры. Это позволит им организовать дистанционную выдачу сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи.

Облачное типовое решение позволяет банкам и удостоверяющим центрам использовать размещенное на стороне «Ростелекома» оборудование для подписания биометрических образцов и их отправки в Единую биометрическую систему. Для подключения к ОТИБ «Ростелеком» создал защищенную криптографическую сеть, которая основана на базе отечественного шифровального оборудования и отвечает всем требованиям ФСБ России по информационной безопасности, предъявляемым к сетям передачи биометрических данных. Внедрение решения «Ростелекома» занимает рекордно короткие сроки — около двух месяцев. Сервисы ОТИБ реализованы по согласованному с ФСБ России системному проекту.

В дальнейшем ОТИБ «Ростелекома» может применяться во всех сферах применения Единой биометрической системы, а также там, где нужна безопасная обработка и передача персональных данных — при идентификации заявителя без паспорта в банке или МФЦ, верификации рискованных финансовых операций при дистанционном банковском обслуживании, получении электронных сим-карт, а также в электронном нотариате, транспорте, покупках товаров по биометрии и других сферах. ОТИБ — это комплексный продукт, с помощью которого также возможно организовать взаимодействие с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), цифровым профилем или другими сервисам Единой биометрической системы.

С запуском ОТИБ «Ростелеком» стал единственным игроком на рынке, который предлагает полноценный комплекс решений и позволяет перевести в цифровой канал взаимодействие бизнеса и государства. В комплекс решений «Ростелекома», помимо ОТИБ, вошли АРМ «Биометрия» (продукт для регистрации данных в Единой биометрической системе ) и комплексная платформа доступа для работы с Единой биометрической системой, СМЭВ, цифровым профилем и другими сервисами электронного правительства.

«Раньше организациям, которые занимаются удаленной идентификацией клиентов, требовалось проделывать огромную работу для выполнения всех требований информационной безопасности, задействовать большое количество ресурсов и специалистов соответствующей квалификации. Облачное решение “Ростелекома” позволит существенно сократить сроки внедрения и снизить затраты, так как организации получат защиту данных как сервис. Наше решение с помощью криптографических средств высокого класса защиты поможет безопасно передавать персональные данные граждан по сетям общего пользования», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Напомним, ранее «Ростелеком» первым получил заключение ФСБ России о соответствии типового решения требованиям согласованного системного проекта и методических рекомендаций Банка России от 14 февраля 2019 года № 4-МР. В апреле 2020 года облачное типовое решение по информационной безопасности, разработанное «Ростелекомом», поступило в продажу.

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