«Ростелеком» задал тренд на видеонаблюдение в Рязани: спрос с начала года вырос на 30 %

«Ростелеком» задал тренд на видеонаблюдение в Рязани. Рост спроса на установку видеокамер с начала текущего года вырос на 30 % по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Из общего количества пользователей 90 % отдали предпочтение домашнему видеонаблюдению и 10 % – уличному. Наибольшей популярностью сервис пользуется в областном центре, однако и районы активно подключаются к пользованию услугой.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Как тот или иной продукт становится трендом? На глобальном уровне появляется потребность, и под нее создается решение. Потребность в безопасности и заботе о себе, близких, об имуществе – одна из базовых, и в современном мире она постоянно растет. Поэтому видеонаблюдение – тренд долгосрочный, а выбор провайдера при установке зависит от технологичности бренда, от уровня сервиса и стоимости услуги. Клиенты “Ростелекома”, пользующиеся услугой “Видеонаблюдение”, отмечают надежность предлагаемого оборудования, удобство в использовании и разумную ценовую политику компании. Камеры чаще всего применяют для удаленного присмотра за детьми, пожилыми родителями, домашними животными. В осенне-зимний период наши абоненты устанавливают системы видеонаблюдения на дачах и приусадебных участках, летом – в пустующих городских квартирах.

Роман Мосин, г. Сасово, Рязанская область, клиент «Ростелекома»:

Сервис “Видеонаблюдение” мы подключили всего месяц назад, но уже успели его оценить. В нашем доме идет ремонт, и видеонаблюдение – отличный инструмент, чтобы контролировать процесс. Кроме того, в семье есть маленький ребенок, и когда мы не можем находиться с ним в одном пространстве, сервис удобно использовать и в качестве “видеоняни”.

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис позволяет добавить в личный кабинет несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Узнать о наличии технической возможности подключения видеонаблюдения от «Ростелеком», получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте и по телефону 8 800 301 05 50.