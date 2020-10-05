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Новости РязаниОбщество

«Ростелеком» поддержал Всероссийский конкурс технических проектов RUKAMI в Рязани

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером регионального этапа Всероссийского конкурса технических проектов кружкового движения RUKAMI, который впервые проходил на территории Рязанской области. Учредитель конкурса – Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Организаторы регионального этапа – Министерство образования и молодежной политики Рязанской области и «Детский технопарк Кванториум «Дружба».

Сотрудники компании вошли в состав экспертного совета конкурса и оценили более 40 проектов в области виртуальной, дополненной и смешанной реальностей, обучающих и развлекательных мобильных приложений, био — и нейротехнологий.

Дмитрий Лыбин, член жюри, руководитель направления отдела эксплуатации информационных систем и платформ филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком»:

Выбрать лучших оказалось не так просто. Участники подошли к работе над проектами основательно. Приятно, что рязанские студенты и школьники вовлечены в процесс технологического развития и что наша компания поддерживает их инициативы в этой области.

Антон Маликов, директор ОГАУДО «Детский технопарк Кванториум «Дружба»:

Конкурс – это замечательная возможность для участников прокачать hard и soft компетенции, поработать в команде, почувствовать силу конкуренции. Ребята приобретают опыт, учатся анализировать результаты и ставить новые цели, расширяют кругозор. Мы рады тому, что подобные события находят поддержку среди социально ответственных компаний региона.

Победители регионального этапа представят свои проекты на заочном финале Всероссийского конкурса.

Есенин Михаил, студент Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева, победитель номинации «Tech»:

Быть первым среди равных особенно приятно, тем более, что в нашем треке были представлены проекты, направленные на совершенствование существующих ИТ-решений для беспилотного транспорта, промышленной и сервисной робототехники, умного дома, искусственного интеллекта и прочего. Надеюсь, что смогу достойно представить нашу область на Всероссийском этапе, а в паузах между подготовками к нему буду отдыхать под хорошие фильмы, что достались в подарок.

«Ростелеком» подарил победителям подписки на видеосервис Wink и образовательную платформу «Ростелеком Лицей».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией фильмов, сериалов, концертов и другого видеоконтента. Wink доступен на любом гаджете: домашнем телевизоре со Смарт ТВ или приставкой, на смартфоне, планшете или ноутбуке.

На образовательном онлайн-сервисе «Ростелеком. Лицей» школьники могут не только готовиться к экзаменам, но и заниматься саморазвитием. В «Лицее» есть множество полезных онлайн-курсов о современных цифровых технологиях, здоровых привычках, логике, речевых навыках и основах финансовой грамотности.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.

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