«Ростелеком» поддержал Всероссийский конкурс технических проектов RUKAMI в Рязани

«Ростелеком» выступил генеральным партнером регионального этапа Всероссийского конкурса технических проектов кружкового движения RUKAMI, который впервые проходил на территории Рязанской области. Учредитель конкурса – Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Организаторы регионального этапа – Министерство образования и молодежной политики Рязанской области и «Детский технопарк Кванториум «Дружба».
Сотрудники компании вошли в состав экспертного совета конкурса и оценили более 40 проектов в области виртуальной, дополненной и смешанной реальностей, обучающих и развлекательных мобильных приложений, био — и нейротехнологий.
Дмитрий Лыбин, член жюри, руководитель направления отдела эксплуатации информационных систем и платформ филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком»:
Антон Маликов, директор ОГАУДО «Детский технопарк Кванториум «Дружба»:
Победители регионального этапа представят свои проекты на заочном финале Всероссийского конкурса.
Есенин Михаил, студент Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева, победитель номинации «Tech»:
«Ростелеком» подарил победителям подписки на видеосервис Wink и образовательную платформу «Ростелеком Лицей».
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией фильмов, сериалов, концертов и другого видеоконтента. Wink доступен на любом гаджете: домашнем телевизоре со Смарт ТВ или приставкой, на смартфоне, планшете или ноутбуке.
На образовательном онлайн-сервисе «Ростелеком. Лицей» школьники могут не только готовиться к экзаменам, но и заниматься саморазвитием. В «Лицее» есть множество полезных онлайн-курсов о современных цифровых технологиях, здоровых привычках, логике, речевых навыках и основах финансовой грамотности.
Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.