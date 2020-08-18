Росгвардейцы проверяют рязанские школы

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области проверяют школы на готовность к новому учебному году. Их задача – оценить уровень антитеррористической защищённости учреждений и их инженерно-техническую укреплённость.

Росгвардейцы осматривают школы на наличие в них сигнализаций и камер видеонаблюдения. У охранников специалисты проверяют квалификации.

— Прежде всего, мы проверяем наличие тревожной кнопки и ее исправность. В обязательном порядке проводим инструктаж с работниками частных охранных организаций, напоминаем об алгоритме действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте, — рассказал начальник Отдела вневедомственной охраны по региону Сергей Горковенко.

Отметим, что в Рязанской области под защитой вневедомственной охраны находится свыше 700 объектов образования. Уже проверено более 600 общеобразовательных учреждений.