Родители могут самостоятельно определиться с меню горячего питания школьников

Управление образования и молодежной политики администрации города продолжает анализировать ситуацию по организации питания в школах.

В течение недели специалисты управления проводили мониторинг по организации горячего питания школьников. Анализ показал, что есть запрос на предоставление нескольких вариантов меню.

Родители, приобретающие горячее питание на платной основе, имеют право выбора из двух меню. Один вариант за 86,99 руб. на один прием пищи, и второй за 53 руб. Блюда различаются, в основном, по объему и калорийности и приобретаются по желанию. Также можно комбинировать 2 приема пищи – завтрак и обед – по 53 рубля.

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В управлении образования напомнили, что по вопросам организации питания все заинтересованные граждане могут обращаться на телефоны «горячих линий» 28-23-12, 25-21-87, 25-23-99. В том числе можно обращаться на телефоны «горячих линий» в управление экономического развития 95-69-54 (специалист Ефанова Любовь Ивановна) и МП «Детское питание» 28-30-27 (Жарикова Наталья Александровна).