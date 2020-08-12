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Ремонт в пристройке рязанской школы №24 ведётся с отставанием от графика

7info7

В среду, 12 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила школу №24. Она проверила ход ремонта в образовательном учреждении.

Сейчас в школе капитально ремонтируют пристройку к основному зданию и ограждение, благоустраивают дворовую территорию.

В пристройке ведутся ремонтные работы, к сожалению, с отставанием по графику. В связи с этим к подрядчику будут применены штрафные санкции, о чём он был предупрежден. Подрядчик заверил, что сможет нагнать сроки и сдать объект вовремя, — написала Елена Сорокина на своей странице в Facebook.

В школе уже заменили систему отопления. Параллельно с ремонтными работами внутри зданий рабочие благоустраивают прилегающую к школе территорию. Владельцев соседних земельных участков попросят навести порядок на территориях.

Мы обязательно продолжим контролировать работы по капитальному ремонту пристройки, — добила Сорокина.

Отметим, что ввод в эксплуатацию пристройки позволит ликвидировать в школе вторую смену.

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