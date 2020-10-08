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Новости РязаниОбщество

Ремонт рязанского Дворца детского творчества проводится при поддержке РНПК

7info7

В городском Дворце детского творчества в настоящее время ведутся ремонтные работы. Поддержку организации в этом оказывает Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть»).

Сейчас во Дворце детского творчества ремонтируют входную группу. Запланировано обновление облицовки стен и брусчатки. На территории Дворца отреставрируют лепные вазы, установят новые вазоны и покрасят решетки.

Ранее сцену Дворца оборудовали современной системой пожаротушения. Она необходима для безопасности детей и педагогов, которые работают с легковоспламеняющимися декорациями и реквизитом. Новая система пожаротушения работает с подачей 50 кубометров воды и может локализовать пожар.

Стоит отметить, что Дворец детского творчества – крупнейшее образовательное учреждение Рязани и области. В нём занимаются более 6 тысяч юных рязанцев. Среди них – дети с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь РНПК стремится поддерживать учреждения культуры, образования  и здравоохранения региона. Так, в этом году при поддержке нефтезавода в Рязани отремонтирован МКЦ. Там установлены новые кресла с гравитационным механизмом, позволяющие посетителям наслаждаться концертными программами. Кроме того, РНПК оказала помощь детским садам №88 и 75 в ремонте групп. Также предприятие выделило средства на закупку современного медоборудования в перинатальный центр и ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.

Кроме того, в период пандемии коронавируса компания передала медицинским работникам более 5,5 тысяч комбинезонов индивидуальной защиты. Также финансовая помощь оказана Окскому заповедник, школе и Дому культуры посёлка Турлатово.

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