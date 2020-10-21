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Новости РязаниОбщество

Рецепт рязанских бойцов спецназа войдёт в российскую кулинарную книгу

7info7

Бойцы отдела специального назначения «Росич» УФСИН России по Рязанской области приняли участие в создании электронной кулинарной книги любимых рецептов спецназа. Это издание будет выпущено к 30-летию со дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России – 13 ноября 2020 года.

В полевых условиях на передвижной кухне сотрудники «Росича» приготовили кашу по-спецназовски, одним из главных ингридиентов которой были грибы – известный фольклорный символ нашего края.

Весь процесс приготовления был заснят на видеокамеру. Заготавливая дрова для розжига печки, бойцы не забыли прокомментировать и известное всем прозвище наших земляков – косопузые рязанцы. Топор, заткнутый за пояс, служил, как известно, нашим предкам и для плотницких дел, и для обороны от врага. Недаром этот инструмент – один из атрибутов эмблемы «Росичей».

В итоге на столе, накрытом плащпалаткой вместо скатерти, сервированном по-походному, появилось ароматное блюдо, которое не имеет равных по простоте приготовления, доступности продуктов, отменному вкусу и количеству почитателей.

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