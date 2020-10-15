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Ребенок разбил в школе окно, обязаны ли родители возместить образовательному учреждению ущерб?

7info7

РИА «7 новостей» совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы читателей.

Ребенок разбил в школе окно, обязаны ли родители возместить образовательному учреждению ущерб? На вопрос отвечает заместитель Касимовского межрайонного прокурора Яна Любимова.

В силу статьи 1073 Гражданского кодекса РФ родители (усыновители) или опекуны отвечают за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), если не докажут, что вред возник не по их вине.

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то вышеуказанная обязанность возлагается на эту организацию.

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.

В случае  если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.

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