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Новости РязаниОбщество

Прокуратура добилась восстановления права рязанского ветерана на выплату ко Дню Победы

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Прокуратура Рязанской области провела проверку по факту нарушения прав 89-летнего рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Рязанец является ветераном Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы ему полагается денежная выплата, однако с её получением возникли проблемы. Так, Сасовский районный суд признал право мужчины на получение 10 тысяч рублей. Произвести указанную выплату поручили органу пенсионного обеспечения. В свою очередь орган пенсионного обеспечения обжаловал решение суда.

Тогда прокурор Рязанской области подал кассационное представление на определение апелляционной инстанции. Решением Второго кассационного суда признание право ветерана на получение средств оставлено в силе. Прокуратурой контролируется исполнение решения

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