Президент предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до середины 2021 года

Эта программа – одна из действующих сейчас в стране мер поддержки строительной отрасли и граждан. Однако ее действие должно закончиться уже 1 ноября. В пресс-центре строительной компании «Мармакс» рассказали, как программа повлияла на рост спроса на квартиры в новостройках:

«Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых уже обеспечила строительство в России более 11 млн кв. м многоквартирного жилья. Об этом не так давно сообщил руководитель аналитического центра «Дом.РФ». Льготная ипотека была запущена в мае 2020 года и стала частью антикризисных мер. Льготная ипотека позволяет жителям регионов оформить кредит до 6 млн. рублей на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Недополученную прибыль банкам субсидирует государство.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, в ее рамках выдано уже более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей».

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации.

Компания «Мармакс» не остается в стороне и приравнивает ипотеку к 100% оплате, поэтому на все квартиры от «Мармакс» сейчас действует специальная цена. Если в Правительстве примут решение о продлении сроков работы льготной ипотеки, компания продлит сотрудничество с банками-партнерами по данной программе.

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