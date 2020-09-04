Представители рязанской администрации встретились с жителями аварийного дома на Колхозной

3 сентября состоялась встреча жителей аварийного дома и представителей администрации. Встречу провёл и.о. замглавы администрации Сергей Савин совместно с руководителями профильных управлений.

Жителям аварийного дома по адреса ул. Колхозная, дом 8 рассказали о возможности переезда в квартиры из маневренного фонда. В ближайшее время рязанцам покажут варианты для переселения.

По сообщению пресс-службы мэрии, похожая ситуация развернулась вокруг дома №40 по улице Щедрина. Его жителям предложили квартиры из манёвренного фонда. Предложенное жильё полностью их устроило.

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В отношении ситуации с аварийным жильем в администрации на постоянной основе создана рабочая группа, которая проработает разные подходы к решению вопроса, – отметил Сергей Савин.