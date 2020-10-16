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Правительство объявило 31 декабря выходным днём

7info7

Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

Выпадающие на субботу и воскресенье праздничные 2 и 3 января принято решение перенести на 5 ноября и 31 декабря. Так, в ноябре россияне смогут отдохнуть сразу 4 дня – 4 по 7 число.

Длинная рабочая неделя россиян ожидает в связи с переносом субботы, 20 февраля. При этом потом нас ждут сразу 3 выходных дня за счёт того, что выходным решено сделать понедельник.

Всего в 2021 году в России будет семь длинных выходных: 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября.

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