Пострадавшим от пожара на военной базе жителям Скопинского района пообещали выплаты

Жители Скопинского района, пострадавшие от ЧП на военной базе в Скопинском районе, получат выплаты. Об этом сообщил в четверг, 8 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Эвакуированные граждане получат по 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Документы на получение этой выплаты соцработники начнут принимать 8 октября, деньги людям будут выдавать с 9 октября.

Кроме того, предусмотрены выплаты гражданам, пострадавшим вследствие ЧС. Так, 50 тысяч выплатят тем, кто частично утратил имущество первой необходимости. 100 тысяч дадут за полную утрату имущества первой необходимости.

Те, кто в результате ЧС получил вред здоровью, тоже получат деньги. 400 тысяч выплатят тем, кто получил тяжкий вред, 200 тысяч – средний вред. 20 тысяч выплатят скопинцам, получившим лёгкий вред здоровью.

По сообщению главы региона, сейчас проводится оценка ущерба и вырабатываются механизмы для возмещения жилья.