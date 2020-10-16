Полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими

Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибли 4 человека. Среди них двое детей.

Авария произошла днём 26 сентября на 286-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». Автомобиль «Киа Рио», за рулём которого находился 29-летний рязанец, столкнулся с «Шевроле Авео» под управлением 46-летней женщины.

В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля «Киа», а также двое детей, которые находились в «Шевроле».

В УМВД России по Рязанской области просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 13.