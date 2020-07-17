Полицейские проверили рязанцев на ношение масок

Рязанские правоохранители провели рейды в местах массового скопления людей. Рязанцам полицейские напомнили о «масочном режиме».

Сотрудники полиции регулярно ходят по торговым центрам и другим людным местам. Они раздают памятки о необходимости ношения масок, разработанные общественным советом.

Многие жители региона совсем забыли о мерах безопасности. Между тем пандемия продолжается и сохраняется опасность заражения вирусом в общественных местах. Поэтому масочный режим посещения супермаркетов, вновь открывшихся магазинов и иных мест скопления людей – необходимая мера индивидуальной безопасности, — сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Также правоохранители раздают населению памятки «Расскажи родителям». В них содержатся разъяснения того, как не стать жертвой мошенников.