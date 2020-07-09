Под Рязанью завершился финальный этап «Авиадартса»

-

На полигоне в селе Дубровичи под Рязанью завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2020». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В финале конкурса участники отработали боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Лётчики запускали неуправляемые ракеты, отрабатывали приёмы бомбометания, стрельбы из пушек, десантирования грузов. В общей сложности для выполнения заданий военные задействовали более 10 тонн авиабомб, 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов и пушек.

Итоги конкурса будут озвучены 11 июля. Победителей определят в 7 номинациях: штурмовая, истребительная, бомбардировочная, дальняя, военно-транспортная и армейская авиация на транспортно-боевых и боевых вертолетах

Напомним, лётная программа «Авиадартса» проходила в этом году с 3 по 8 июля. Во всеармейских играх приняли участие более 50 лётных экипажей.