Под Рязанью столкнулись фура и легковушка

Утром 19 июля в Михайловском районе столкнулись легковушку и фура. Известно об одном пострадавшем.

Авария произошла в 8:40 на 233-м километре автодороги «Каспий». Москвичка на «Киа Рио», по предварительным данным, не справилась с управлением. Её автомобиль столкнулся с фурой «Скания», за рулём которой находился житель Волгоградской области.

В результате ДТП пострадала автоледи. Её госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



