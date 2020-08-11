Вторник, 11 августа, 2020
21.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Почта России в Рязанской области запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

7info7

Новый сервис уже доступен для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут.

Инновационное решение реализовано для удобства отправки посылок, экономии времени пользователей и повышения лояльности клиентов. Ежедневно новую функцию подключают в мобильном приложении Почты России тысячи пользователей.

Техническое преимущество мобильного приложения Почты России заключается в возможности оказания услуг дистанционно – достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ лобовом ДТП в Скопинском районе пострадали три человека
Следующая статьяВ Рязани застрявший в луже автомобиль пришлось вытаскивать трактором

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В среду в Рязани снова будет дождливо

Новости Рязани
В среду в Рязанской области снова пройдут дожди. Прогноз погоды на 12 августа опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Рязанцы могут получить бесплатную юридическую помощь

Новости Рязани
В Рязанской области граждане, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие родители, многодетные семьи, беременные женщины, ветераны боевых действий, граждане, среднедушевой...
Узнать больше

30 рязанских сирот получили ключи от квартир

Администрация
30 рязанских сирот получили ключи от собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации. Всего для сирот и детей оставшихся без попечения...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани стартует X сезон Ночной Хоккейной Лиги

Новости Рязани
Уже в сентябре в регионе будет дан старт юбилейному сезону Ночной Хоккейной Лиги. Программа развития НХЛ в регионе предусматривает...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 10 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 10 августа. В результате ДТП в...
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
https://youtu.be/l7IboV0x5ZQ Как безмерно оно – притяженье Земли,Притяженье полей и печальных ракит,Всех дорог,...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+