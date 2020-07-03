По Рязани проехала раритетная техника ГИБДД

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В пятницу, 3 июля, ГИБДД отмечает своё 84-летие. В этот день по Рязани проехала колонна раритетной техники, которая в разные годы стояла на службе Госавтоинспекции Советского Союза.

Технику привезли в Рязань из разных уголков России. Некоторым образцам, показанным рязанцам, около 70 лет. Жители города смогли увидели патрульные автомобили и мотоциклы. В колонне по улицам города также проследовал эксклюзивный мотоцикл сопровождения ГАИ. Такой в нашей стране сохранился в единственном экземпляре.

Колонна автотранспорта выстроилась на площади Победы. Там рязанцы смогли сделать фото на память с раритетными экземплярами техники ГИБДД. Затем колонна проследовала по центру города.