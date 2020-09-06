Первокурсникам рязанского десантного училища вручили погоны

В субботу, 5 сентября, первокурсникам рязанского училища ВДВ вручили погоны. Торжественная церемония состоялась на Аллее Славы десантного вуза.

Погоны получили 602 курсанта. Этому предшествовала двухнедельная общевойсковая подготовка, которую первокурсники проходили на учебной базе в Сельцах. После этого бойцам предстояло преодолеть 60-километровый пеший марш-бросок.

Будущих десантников встретили начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин и преподаватели кафедр военного вуза.

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Вручение курсантских погон — это один из первых ритуалов, которые проходят первокурсники РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова. Впереди у курсантов первые прыжки с парашютом, после которых они получат тельняшки, и присяга.