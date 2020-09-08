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Ресторан с выездом на дом. Гриль-party от Фудтрака «Сова»

7info7

Слово «кейтеринг» стало звучать всё чаще не случайно: эта услуга в последнее время набирает большую популярность. Кейтеринг – выездное обслуживание мероприятий на различных локациях. В нашем городе более двух лет работает фудтрак «Сова», который многие не раз встречали в разных районах города. Это Лесопарк, площадь Ленина, Орешек и другие популярные места отдыха рязанцев.

Жители и гости города могут не только насладиться сочными и вкусными бургерами во время прогулок, но и заказать фудтрак на любое мероприятие! Все, что нужно сделать – позвонить по номеру +7(4912) -777-017 и выбрать локацию.

Фудтрак «Сова» предлагает как стритфуд, так и ресторанное меню. Вам не придется заботиться о празднике, ведь мобильная кухня привозит с собой все необходимое: оборудование, продукты, столовые принадлежности и прочее.

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Кроме того, у фудтрака есть возможность приготовить все горячие блюда на офире, что станет незабываемой особенностью вашего праздника.

У команды Фудтрака большой опыт работы на выездных мероприятиях, так как кейтеринг – популярная услуга, которой пользуются жители и гости города. За лето фудтрак устроил 11 вечеринок в стиле Техас-BBQ!

Заказывая на своё мероприятие мобильную кухню Совы, вы получите веселую и вкусную атмосферу от профессионалов.

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