Около 90% рязанских учителей – женщины. Об этом в День учителя, 5 октября, сообщил Рязаньстат.

Всего в Рязанской области работают около 8 тыс. учителей. На их долю приходится 11 тыс. школьников. В начальных классах преподают 2,3 тыс. педагогов, 1 тыс. человек обучает школьников русскому и литературе, 800 человек – математике.

Рязанские учителя – это педагоги с высоким уровнем профессиональной подготовки. Так, высшее образование имеют более 87% педагогических работников, высшее педагогическое – 84%.

11% учителей – молодые педагоги (до 29 лет). Учёные степени имеют 19 работников, учёные звания – 3 работника.