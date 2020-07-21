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Новости РязаниОбщество

Обновлены данные о коронавирусе в районах Рязанской области

7info7

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о распространении COVID-19 в Рязанской области.

Коронавирусная инфекция зарегистрирована у 5992 человек. Вместе с условно заражёнными коронавирус нашли у 6024 рязанцев. Больше всего заболевших проживает в Рязани (3070 человек).

С полным списком населённых пунктов, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно ознакомиться здесь.

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