Обновлена информация о возрасте заболевших коронавирусом рязанцах

Региональный оперштаб обновил информацию о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом.

Так, больше всего рязанцев с диагнозом COVID-19 насчитывается в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3271 человек. С подтверждённой коронавирусной инфекцией от 18 до 45 лет зарегистрировано 2578 человек, от 46 до 64 лет – 3271 человек, от 65 до 80 лет – 1324. Есть заболевшие и в возрастной группе 80+. Их насчитывают 310 человек.

В настоящий момент вместе с условно подтверждёнными случаями в Рязанской области зарегистрировано 8176 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Подсчёт ведётся с начала пандемии.

Условно подтверждён коронавирус у 43 рязанцев. Среди них 1 ребёнок.