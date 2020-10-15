Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 15 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 259 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4840, Касимов – 217, Сасово – 221, Скопин – 252, Рыбное – 253, Михайлов – 94, Ряжск – 252, Спасск – 53, Шацк – 46, Клепики – 40, Кораблино – 59, Новомичуринск – 163.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 85;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 51;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 145;
Клепиковский район – 144;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 134;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 54;
Путятинский район – 34;
Рыбновский район – 151;
Ряжский район – 41;
Рязанский район – 421;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 79;
Сасовский район – 57;
Скопинский район – 157;
Спасский район – 139;
Старожиловский район – 64;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 40;
Шацкий район – 62;
Шиловский район – 165.