Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 15 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 259 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4840, Касимов – 217, Сасово – 221, Скопин – 252, Рыбное – 253, Михайлов – 94, Ряжск – 252, Спасск – 53, Шацк – 46, Клепики – 40, Кораблино – 59, Новомичуринск – 163.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 85;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 51;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 145;

Клепиковский район – 144;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 134;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 54;

Путятинский район – 34;

Рыбновский район – 151;

Ряжский район – 41;

Рязанский район – 421;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 79;

Сасовский район – 57;

Скопинский район – 157;

Спасский район – 139;

Старожиловский район – 64;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 40;

Шацкий район – 62;

Шиловский район – 165.