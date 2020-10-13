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Новости РязаниОбщество

Обновилась география коронавируса в Рязанской области

7info7

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 12 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 080 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4752, Касимов – 214, Сасово – 206, Скопин – 246, Рыбное – 231, Михайлов – 94, Ряжск – 250, Спасск – 53, Шацк – 45, Клепики – 39, Кораблино – 56, Новомичуринск – 163.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 84;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 49;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 144;

Клепиковский район – 143;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 39;

Михайловский район – 133;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 53;

Путятинский район – 32

Рыбновский район – 150;

Ряжский район – 41;

Рязанский район – 411;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 79;

Сасовский район – 57;

Скопинский район – 153;

Спасский район – 138;

Старожиловский район – 63;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 40;

Шацкий район – 59;

Шиловский район – 165.

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