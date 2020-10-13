Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 12 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 080 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4752, Касимов – 214, Сасово – 206, Скопин – 246, Рыбное – 231, Михайлов – 94, Ряжск – 250, Спасск – 53, Шацк – 45, Клепики – 39, Кораблино – 56, Новомичуринск – 163.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 84;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 49;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 144;
Клепиковский район – 143;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 39;
Михайловский район – 133;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 53;
Путятинский район – 32
Рыбновский район – 150;
Ряжский район – 41;
Рязанский район – 411;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 79;
Сасовский район – 57;
Скопинский район – 153;
Спасский район – 138;
Старожиловский район – 63;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 40;
Шацкий район – 59;
Шиловский район – 165.