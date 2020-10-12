Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 12 октября в регионе зарегистрировано 8 тыс 900 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4677, Касимов – 214, Сасово – 203, Скопин – 246, Рыбное – 229, Михайлов – 93, Ряжск – 249, Спасск – 52, Шацк – 56, Клепики – 38, Кораблино – 55, Новомичуринск – 163.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 80;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 49;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 143;
Клепиковский район – 143;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 39;
Михайловский район – 132;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 52;
Путятинский район – 29;
Рыбновский район – 149;
Ряжский район – 40;
Рязанский район – 409;
Сапожковский район – 15;
Сараевский район – 76;
Сасовский район – 57;
Скопинский район – 152;
Спасский район – 138;
Старожиловский район – 63;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 39;
Шацкий район – 56;
Шиловский район – 164.