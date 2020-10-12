Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 12 октября в регионе зарегистрировано 8 тыс 900 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4677, Касимов – 214, Сасово – 203, Скопин – 246, Рыбное – 229, Михайлов – 93, Ряжск – 249, Спасск – 52, Шацк – 56, Клепики – 38, Кораблино – 55, Новомичуринск – 163.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 80;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 49;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 143;

Клепиковский район – 143;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 39;

Михайловский район – 132;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 52;

Путятинский район – 29;

Рыбновский район – 149;

Ряжский район – 40;

Рязанский район – 409;

Сапожковский район – 15;

Сараевский район – 76;

Сасовский район – 57;

Скопинский район – 152;

Спасский район – 138;

Старожиловский район – 63;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 39;

Шацкий район – 56;

Шиловский район – 164.