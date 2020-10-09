Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 9 октября в регионе зарегистрировано 8 тыс 728 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4535, Касимов – 209, Сасово – 201, Скопин – 242, Рыбное – 2225, Михайлов – 89, Ряжск – 243, Спасск – 50, Шацк – 43, Клепики – 37, Кораблино – 54, Новомичуринск – 162.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 77;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 46;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 138;

Клепиковский район – 137;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 127;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 52;

Путятинский район – 27;

Рыбновский район – 149;

Ряжский район – 40;

Рязанский район – 400;

Сапожковский район – 13;

Сараевский район – 72

Сасовский район – 57;

Скопинский район – 149;

Спасский район – 136;

Старожиловский район – 62;

Ухоловский район – 13;

Чучковский район – 36;

Шацкий район – 54;

Шиловский район – 159.