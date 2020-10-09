Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 9 октября в регионе зарегистрировано 8 тыс 728 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4535, Касимов – 209, Сасово – 201, Скопин – 242, Рыбное – 2225, Михайлов – 89, Ряжск – 243, Спасск – 50, Шацк – 43, Клепики – 37, Кораблино – 54, Новомичуринск – 162.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 77;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 46;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 138;
Клепиковский район – 137;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 127;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 52;
Путятинский район – 27;
Рыбновский район – 149;
Ряжский район – 40;
Рязанский район – 400;
Сапожковский район – 13;
Сараевский район – 72
Сасовский район – 57;
Скопинский район – 149;
Спасский район – 136;
Старожиловский район – 62;
Ухоловский район – 13;
Чучковский район – 36;
Шацкий район – 54;
Шиловский район – 159.