Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 8 октября в регионе зарегистрировано 8 тыс 654 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4504, Касимов – 207, Сасово – 199, Скопин – 234, Рыбное – 216, Михайлов – 89, Ряжск – 241, Спасск – 50, Шацк – 43, Клепики – 37, Кораблино – 54, Новомичуринск – 161.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 76;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 46;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 133;

Клепиковский район – 136;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 127;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 52;

Путятинский район – 26;

Рыбновский район – 147;

Ряжский район – 40;

Рязанский район – 399;

Сапожковский район – 13;

Сараевский район – 72

Сасовский район – 57;

Скопинский район – 148;

Спасский район – 136;

Старожиловский район – 61;

Ухоловский район – 13;

Чучковский район – 36;

Шацкий район – 54;

Шиловский район – 157.