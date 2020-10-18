Обновилась география коронавируса в Рязанской области

На 18 октября 2020 года в Рязанской области заражение коронавирусной инфекцией зафиксировали у 9 521 человека. При этом еще 87 положительных анализов находится на подтверждении регионального Минздрава, сообщает опергруппа правительства.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в крупных городах региона следующая:

Рязань – 4 964, Касимов – 228, Сасово – 208, Скопин – 270, Рыбное – 235, Михайлов – 102, Ряжск – 259, Спасск – 55, Шацк – 50, Клепики – 40, Кораблино – 62, Новомичуринск – 167.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 88;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 54;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 149;

Клепиковский район – 151;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 136;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 55;

Путятинский район – 35;

Рыбновский район – 154;

Ряжский район – 42;

Рязанский район – 434;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 80;

Сасовский район – 59;

Скопинский район – 162;

Спасский район – 142;

Старожиловский район – 66;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 41;

Шацкий район – 62;

Шиловский район – 169.