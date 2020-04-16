О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

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Представляем обзор новостей за 16 апреля.

Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.

В Рязанской области зарегистрировано 154 случая заболевания коронавирусом. Ещё 31 человек ждёт подтверждения положительных тестов по результатам первичных исследований.

17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во время трансляции, которая будет проходить в официальной группе региона «Рязанская область».

В Рязанском районе установили карантин по бешенству.

У рязанцев изъяли 33 единицы огнестрельного оружия.

В Рязани продезинфицировали 350 детских площадок.

Рязанцам предложили создать городской семейный альбом.