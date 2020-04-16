О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Представляем обзор новостей за 16 апреля.
Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
В Рязанской области зарегистрировано 154 случая заболевания коронавирусом. Ещё 31 человек ждёт подтверждения положительных тестов по результатам первичных исследований.
17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во время трансляции, которая будет проходить в официальной группе региона «Рязанская область».
В Рязанском районе установили карантин по бешенству.
У рязанцев изъяли 33 единицы огнестрельного оружия.
В Рязани продезинфицировали 350 детских площадок.
Рязанцам предложили создать городской семейный альбом.
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