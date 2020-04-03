О самом главном. Обзор новостей от 7info

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Екатерина Приведенцева
Новости Рязани

Специалисты рассказали, как самостоятельно продезинфицировать жильё

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует о рекомендациях для граждан, находящихся в домашней изоляции, по проведению дезинфекции жилых помещений.
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Новости Рязани

В прошлом году в Рязанской области построили почти 12 тысяч квартир

В 2019 году для жителей Рязанской области построено 11714 квартир, общая площадь которых составила 798,7 тысячи квадратных метров. Это на 2,4% больше,...
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Власть

Правительство Рязанской области предоставило служебный транспорт для волонтёров

В Рязанской области волонтёры с 17 марта обеспечиваются транспортом. Об этом сообщил оперативная группа правительства региона. Напомним, волонтёры доставляют...
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Новости Рязани

Около тысячи рязанцев позвонили в коронавирусный call-центр

В Рязанской области продолжает работать коронавирусный call-центр. Он был создан по распоряжению губернатора Николая Любимова. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
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Новости Рязани

Под Шацком произошло смертельное ДТП

Утром 28 марта в Шацком районе произошло ДТП. В аварии погиб водитель, сообщили в региональном УГИБДД. Авария произошло...
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Президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлён до 30 апреля.

В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций.

В период режима повышенной готовности рязанские школьники переходят на дистанционное обучение. Модель реализации образовательных программ выбрана в каждом конкретном учреждении. 

В Рязани возобновляется дезинфекция улиц для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Дороги, тротуары, места общего пользования, а также детские и спортивные площадки обработают специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

С 4 апреля в Рязани и области приостанавливается работа детских садов. 

В Рязанской области волонтёры с 17 марта обеспечиваются транспортом. 

В России утверждён список системообразующих предприятий и организаций.

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