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О самом главном. Обзор новостей 27 апреля

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Рязанские школьники и студенты познакомились с опытом реализации социальных проектов

Космическая карта Рязанской области
Во вторник, 21 апреля, состоялся второй мастер-класс в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Онлайн-занятие для школьников и студентов,...
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Какой район Рязани самый «пострадавший» от коронавируса

Коронавирус Рязань
По состоянию на 13 часов пятницы, 24 апреля, в Рязани COVID-19 выявлен у 288 человек. В целом по Рязанской области – у 540.
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В Рязанской области задержали 6 подростков, управлявших мопедами без прав

Новости Рязани
За выходные рязанские полицейские выявили 35 подростков, нарушивших закон. Также были задержаны 6 мальчиков, управлявших мопедами без прав. Двоих...
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Представляем вам обзор новостей за понедельник, 27 апреля.

По состоянию на 16 часов понедельника, 27 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 687 случаев коронавируса. Анализы ещё 101 человека направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин поддержал инициативу Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова по открытию торговых центров в регионе.

В Рязанской области началась подготовка Вечных Огней к Дню Победы.

За лающих по ночам собак будут наказывать их хозяев.

В Рязани началась подготовка территории к строительству онкоцентра.

На дороги Рязани нанесут износостойкую разметку.

Ансамбль рязанского духовенства даст три концерта в режиме онлайн

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НОВОСТИ РЯЗАНИ

О самом главном. Обзор новостей 27 апреля

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Представляем вам обзор новостей за понедельник, 27 апреля. https://youtu.be/L-VvGTZ1MgA По состоянию на 16...
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Рязанец пожаловался на несанкционированную свалку на окраине города

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Недалеко от аэродрома Дягилево в Рязани находится несанкционированная свалка. Об этом сообщается в паблике Рязань. По словам рязанца, мусор...
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БК «Рязань» официально признан чемпионом Дивизиона ЦФО

Новости Рязани
27 апреля клубы-участники Дивизиона ЦФО по баскетболу получили письмо за подписью исполнительного директора МКЦ ЦФО В.А.Бычкова. Из него следует, что соревнования признаются...
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В Рязанской области выявлено более 80 новых случаев коронавируса

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В понедельник, 27 апреля, в Рязанской области подтвердились 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эта информация появилась на сайте Стопкоронавирус.РФ, публикующем официальную...
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Рязанцам покажут большой театральный капустник

Культура
В понедельник, 27 апреля, рязанские театралы смогут встретиться с любимыми артистами. Четыре рязанских театра снова соберутся вместе, чтобы поставить спектакль по техзаданию....
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