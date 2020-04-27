О самом главном. Обзор новостей 27 апреля

Представляем вам обзор новостей за понедельник, 27 апреля.
По состоянию на 16 часов понедельника, 27 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 687 случаев коронавируса. Анализы ещё 101 человека направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.
Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин поддержал инициативу Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова по открытию торговых центров в регионе.
В Рязанской области началась подготовка Вечных Огней к Дню Победы.
За лающих по ночам собак будут наказывать их хозяев.
В Рязани началась подготовка территории к строительству онкоцентра.
На дороги Рязани нанесут износостойкую разметку.
Ансамбль рязанского духовенства даст три концерта в режиме онлайн
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