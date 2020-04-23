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О самом главном. Обзор новостей 23 апреля

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Главные видео недели

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РИА "7 новостей" представляет главные видео уходящей недели. На пожаре в Рязани спасли маленьких котят.
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Назван самый «инфицированный» район Рязани

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Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек...
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В Рязани будут эвакуировать машины с маршрутов дезинфекции

Администрация
Завтра военная техника будет работать в Московском районе города. В связи с этим администрация попросила горожан своевременно убрать свои автомобили.
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Представляем обзор новостей за четверг, 23 апреля.

По состоянию на 16 часов 23 апреля в регионе зарегистрировано 429 случаев заболевания COVID-19. Ещё 46 положительных тестов сейчас находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

В Рязанскую область поступят 1,5 млн масок и 20 тысяч защитных костюмов для медиков.

Систему выдачи пропусков для выхода на улицу в Рязанской области введут в случае ухудшения обстановки по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Николай Любимов.

В РГУ имени С.А. Есенина состоится цифровая ярмарка вакансий.

В Рязани начал работать народный патруль.

В Рязани при проведении капремонта дома обрушился потолок квартиры.

В Рязани открылся автосалон новых советских машин.

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О самом главном. Обзор новостей 23 апреля

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Представляем обзор новостей за четверг, 23 апреля. https://youtu.be/2YOrIjM17HQ По состоянию на 16 часов...
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Рязанская полиция показала рейды по соблюдению режима самоизоляции

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Патрульные автомобили во время передвижения по городу напоминают рязанцам о простых правилах, соблюдение которых позволит обезопасить их от коронавируса.
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В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшей

Новости Рязани
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области. Авария...
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Представляем обзор новостей за четверг, 23 апреля. https://youtu.be/2YOrIjM17HQ По состоянию на 16 часов...
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В Рязани вводят разрывной график работы общественного транспорта

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила у себя на странице в Фейсбуке о введении разрывного графика работы общественного транспорта.
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Резервный фонд Рязанской области планируется увеличить на 700 млн. рублей

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Губернатор Николай Любимов поручил Минфину Рязанской области увеличить резервный фонд на 700 млн. рублей. Об этом он заявил во время заседания оперативного...
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