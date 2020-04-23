О самом главном. Обзор новостей 23 апреля

Представляем обзор новостей за четверг, 23 апреля.
По состоянию на 16 часов 23 апреля в регионе зарегистрировано 429 случаев заболевания COVID-19. Ещё 46 положительных тестов сейчас находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.
В Рязанскую область поступят 1,5 млн масок и 20 тысяч защитных костюмов для медиков.
Систему выдачи пропусков для выхода на улицу в Рязанской области введут в случае ухудшения обстановки по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Николай Любимов.
В РГУ имени С.А. Есенина состоится цифровая ярмарка вакансий.
В Рязани начал работать народный патруль.
В Рязани при проведении капремонта дома обрушился потолок квартиры.
В Рязани открылся автосалон новых советских машин.
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