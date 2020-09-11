Новый импульс развития университетов

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялось подписание договора о совместной деятельности РГУ имени С.А. Есенина и РГАТУ имени П. А. Костычева. В церемонии приняли участие ректоры и проректоры двух высших учебных заведений региона.
В рамках соглашения РГУ и РГАТУ будут сотрудничать в научной, образовательной, общественной, воспитательной и других видах деятельности. Свои подписи под документом поставили ректоры Андрей Минаев и Николай Бышов.
По словам профессора, доктора технических наук Николая Бышова, подписание договора о сотрудничестве – важное событие не только для вузов, но и для всего региона.
В рамках договора вузы составят дорожную карту, в которой определят план совместной работы. Главное, в чём руководство университетов видит дальнейшие перспективы сотрудничества, – научная деятельность. У вузов уже есть опыт совместной реализации грантов, проведения конференций, и эта работа будет продолжена.
Кроме того, договор о сотрудничестве даст возможность проводить совместные спортивные и культурно-массовые мероприятия. В планах – разработка программ академической мобильности студентов двух вузов. Уже сейчас преподаватели проводят занятия в вузах-партнерах, а в рамках новой программы и студенты смогут посещать лекции другого вуза.
Участники мероприятия отметили: договор носит открытый характер, и в перспективе другие рязанские учебные заведения могут присоединиться к новому межвузовскому проекту.