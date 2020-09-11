Новый импульс развития университетов

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялось подписание договора о совместной деятельности РГУ имени С.А. Есенина и РГАТУ имени П. А. Костычева. В церемонии приняли участие ректоры и проректоры двух высших учебных заведений региона.

В рамках соглашения РГУ и РГАТУ будут сотрудничать в научной, образовательной, общественной, воспитательной и других видах деятельности. Свои подписи под документом поставили ректоры Андрей Минаев и Николай Бышов.

– Сегодня два крупных рязанских университета находят точки соприкосновения в своей деятельности, оставаясь при этом независимыми единицами. Мы пришли к пониманию того, что соглашение о сотрудничестве даст новый импульс развитию. Хочется верить, что сегодняшнее событие послужит формированию единого образовательного пространства Рязанской области, – отметил профессор, доктор исторических наук Андрей Минаев.

По словам профессора, доктора технических наук Николая Бышова, подписание договора о сотрудничестве – важное событие не только для вузов, но и для всего региона.

– Наши университеты во многом определяют социальную политику Рязанской области, воспитывая специалистов, востребованных в различных отраслях региональной экономики. Поэтому мы должны готовить кадры совместно, делиться с коллегами опытом, реализовывать общие проекты, – сказал Николай Бышов.

В рамках договора вузы составят дорожную карту, в которой определят план совместной работы. Главное, в чём руководство университетов видит дальнейшие перспективы сотрудничества, – научная деятельность. У вузов уже есть опыт совместной реализации грантов, проведения конференций, и эта работа будет продолжена.

–В РГУ сильный институт естественных наук. Наши химики и биологи, как и специалисты РГАТУ, занимаются, в том числе, и вопросами сельского хозяйства. В этом направлении возможны совместные научные изыскания, – уточнил Андрей Минаев.

Кроме того, договор о сотрудничестве даст возможность проводить совместные спортивные и культурно-массовые мероприятия. В планах – разработка программ академической мобильности студентов двух вузов. Уже сейчас преподаватели проводят занятия в вузах-партнерах, а в рамках новой программы и студенты смогут посещать лекции другого вуза.

Участники мероприятия отметили: договор носит открытый характер, и в перспективе другие рязанские учебные заведения могут присоединиться к новому межвузовскому проекту.