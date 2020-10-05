Новости Рязани сегодня:

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 5 октября.

Рязанский губернатор назвал ТОП-20 любимых песен.

Глава региона признаётся: много групп, которые он любил в студенческие годы, слушает до сих пор. Например, группы Nirvava и Def Leppard. Сейчас же в его плейлисте появились Bring Me The Horizon, Blue October, The Killers и Muse

Дело об убийстве и изнасиловании мальчика в Рязани раскрыли спустя 20 лет.

В июне 2000 года в одном из гаражных кооперативов Октябрьского района обнаружили труп 9-летнего мальчика. Следователям удалось установить, что гибель ребёнка произошла из-за черепно-мозговой травмы. При этом на теле ребёнка имелись следы сексуального насилия.

Россельхознадзор обнаружил в Рязанском цирке нарушения.

Продукты для кормления зверей хранились в ненормативных условиях. Документы на них отсутствовали. Специалисты также обнаружили корма и лекарственные добавки с истёкшим сроком годности. Животные содержались без поилок.



В Рязани усилят контроль за перевозкой строительных грузов.

Проблема загрязнения дорог города строительным мусором стоит в городе особенно остро. С начала года специалисты зафиксировали ряд нарушений, связанных с перевозкой сыпучих материалов. 53 водителя привлекли к ответственности.

Праздник в Константинове сняли с высоты птичьего полёта.

Рязанцев и гостей региона ждала масштабная культурно-развлекательная программа. На многочисленных площадках праздника проводили мастер-классы и игры, читали стихи Есенина, пели песни.

ОНФ просит администрацию Рязани проанализировать расходы на благоустройство Наташиного парка.

Работы в сквере начались в 2019 году. За это время в парке демонтировали асфальт и плитку, уложили новый тротуар, опили деревья. Затем сделали уличное освещение, установили малые архитектурные формы, лавочки, урны.