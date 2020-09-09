Новости Рязани сегодня: 9 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 сентября.

В Рязанской области переименуют «Детский санаторно-оздоровительный Центр «Колос».

Теперь он будет называться «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Колос».

Есть в распоряжении и другие изменения. В частности, в плане определения целей деятельности учреждения.

Составлен рейтинг высокооплачиваемой работы, предлагаемой рязанцам.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России. В том числе и в Рязани.

В августе в Рязанской области родились Лео и Одиссей.

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило о самых популярных и редких именах, которые жители Рязани и области давали своим детям в августе.

К редким именам относятся у мальчиков: Лео, Аким, Демьян, Серафим, Одиссей, Эрнест, Климентий; у девочек: Дионисия, Клавдия, Камелия, Адриана, Богдана, Станислава, Евдокия, Нина.

В Рыбновском районе бык забодал насмерть мужчину.

Тело погибшего направили в морг Рязани.

ЧП случилось во вторник, 8 сентября, в селе Федякино. Пострадавший не имел определённого места жительства, неофициально подрабатывал в местном крестьянско-фермерском хозяйстве.

ХК «Рязань» начал новый сезон с победы в овертайме

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. А в овертайме Владимир Карпов в большинстве принёс победу своей команде.

11 сентября рязанцы должны были играть дома с тюменским «Рубином», но в команде-сопернике произошла вспышка коронавируса. Поэтому следующую игру ХК «Рязань» проведёт 13 сентября в Москве, против «Звезды».

В четверг в Рязанской области вновь пройдут дожди.

Ночью столбики термометра опустятся до +6°С. Днём воздух прогреется до +22°С.

Синоптики обещают, что ночью дожди прекратятся. Однако днём рязанцам вновь стоит быть готовыми к осадками. Погода ожидается облачная, но с прояснениями. Возможен ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.