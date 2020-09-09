Новости Рязани сегодня: 9 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 сентября.
В Рязанской области переименуют «Детский санаторно-оздоровительный Центр «Колос».
Есть в распоряжении и другие изменения. В частности, в плане определения целей деятельности учреждения.
Составлен рейтинг высокооплачиваемой работы, предлагаемой рязанцам.
В августе в Рязанской области родились Лео и Одиссей.
К редким именам относятся у мальчиков: Лео, Аким, Демьян, Серафим, Одиссей, Эрнест, Климентий; у девочек: Дионисия, Клавдия, Камелия, Адриана, Богдана, Станислава, Евдокия, Нина.
В Рыбновском районе бык забодал насмерть мужчину.
ЧП случилось во вторник, 8 сентября, в селе Федякино. Пострадавший не имел определённого места жительства, неофициально подрабатывал в местном крестьянско-фермерском хозяйстве.
ХК «Рязань» начал новый сезон с победы в овертайме
11 сентября рязанцы должны были играть дома с тюменским «Рубином», но в команде-сопернике произошла вспышка коронавируса. Поэтому следующую игру ХК «Рязань» проведёт 13 сентября в Москве, против «Звезды».
В четверг в Рязанской области вновь пройдут дожди.
Синоптики обещают, что ночью дожди прекратятся. Однако днём рязанцам вновь стоит быть готовыми к осадками. Погода ожидается облачная, но с прояснениями. Возможен ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.