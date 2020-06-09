Новости Рязани сегодня: 9 июня

Представляем вам обзор новостей Рязани за 9 июня.
В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Отметим также, что ещё 64 человека считаются условно заражёнными – их положительные тесты на коронавирус направлены на проверку в Роспотребнадзор.
В Рязани в мусорном баке нашли труп новорожденной девочки.
В ДТП с актёром Ефремовым погиб уроженец Рязани.
В среду рязанцев ждёт массовое отключение горячей воды.
В Рязани укрепили мост на Остров.
В селе Скопинского района установят 11 стелл в честь павших воинов.
Из-за жары в Рязани поливают улицы.
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