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Новости Рязани сегодня: 9 июня

7info7
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Представляем вам обзор новостей Рязани за 9 июня.

В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Отметим также, что ещё 64 человека считаются условно заражёнными – их положительные тесты на коронавирус направлены на проверку в Роспотребнадзор.

В Рязани в мусорном баке нашли труп новорожденной девочки.

В ДТП с актёром Ефремовым погиб уроженец Рязани.

В среду рязанцев ждёт массовое отключение горячей воды.

В Рязани укрепили мост на Остров.

В селе Скопинского района установят 11 стелл в честь павших воинов.

Из-за жары в Рязани поливают улицы.

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