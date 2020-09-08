Новости Рязани сегодня: 8 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 8 сентября.
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным, сообщает РИА «Новости». Его приговорили к 8 годам колонии общего режима и обязали выплатить 800 000 рублей штрафа старшему сыну Захарова.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину рязанца Сергея Захарова, который уехал на заработки в столицу. В результате аварии мужчина скончался.
Пожелания родителей учтут при организации школьного питания в Рязани.
Елена Сорокина поручила продолжить собирать с родителей пожелания и предложения. По её мнению, это позволит улучшить качество питания в учреждениях.
Регион направит дополнительные средства на поддержку учителей и врачей.
Более чем на 1 млрд увеличится финансирование программы соцзащиты. Деньги направят на жильё для ветеранов, на выплаты детям, материальную поддержку соцработников. За счёт федеральных средств расширят психоневрологический интернат в Елатьме.
В Рязани задержан подозреваемый в развращении школьниц.
Сейчас рязанец задержан, следователи просят суд поместить его под стражу. Уголовные дела в отношении мужчины объединены в одно, его расследование продолжается. Подозреваемого проверяют на причастность к подобным преступлениям.
В рязанском ЦПКиО откроют круглогодичные кафе.
Такое решение принято на встрече по обсуждению стратегии развития города. В ближайшее время мэрия выберет зоны парка с наибольшим потоком посетителей. Именно эти места в будущем отдадут под размещение кафе, которые смогут принимать посетителей круглый год.
В среду в Рязани на нескольких улицах отключат электричество.
В ночь на среду в Рязанской области похолодает до +6°С.