Новости Рязани сегодня: 8 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 8 сентября.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным, сообщает РИА «Новости». Его приговорили к 8 годам колонии общего режима и обязали выплатить 800 000 рублей штрафа старшему сыну Захарова.

Известного актера не стали лишать государственных наград, единственное дополнительное наказание, назначенное судом, — лишение водительских прав на 3 года.

Потерпевшие решили не обжаловать приговор, а вот адвокат Ефремова заявил об обратном.

Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину рязанца Сергея Захарова, который уехал на заработки в столицу. В результате аварии мужчина скончался.

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Пожелания родителей учтут при организации школьного питания в Рязани.

Елена Сорокина поручила продолжить собирать с родителей пожелания и предложения. По её мнению, это позволит улучшить качество питания в учреждениях.

Регион направит дополнительные средства на поддержку учителей и врачей.

5,8 млн рублей решено направить на ежемесячные поддержку учителей, взявшихся за классное руководство. 156 млн – на стимулирующие выплаты медикам, работающим с ковид-больными в условиях пандемии.

Более чем на 1 млрд увеличится финансирование программы соцзащиты. Деньги направят на жильё для ветеранов, на выплаты детям, материальную поддержку соцработников. За счёт федеральных средств расширят психоневрологический интернат в Елатьме.

В Рязани задержан подозреваемый в развращении школьниц.

Подозреваемого удалось задержать оперативно. Им оказался 23-летний житель Рязани. Молодой мужчина уже признался в противоправных действиях.

Сейчас рязанец задержан, следователи просят суд поместить его под стражу. Уголовные дела в отношении мужчины объединены в одно, его расследование продолжается. Подозреваемого проверяют на причастность к подобным преступлениям.

В рязанском ЦПКиО откроют круглогодичные кафе.

Это и другие предложения участников встречи будут проработаны и использованы в стретегии развития Рязани на ближайшие 10 лет.

Такое решение принято на встрече по обсуждению стратегии развития города. В ближайшее время мэрия выберет зоны парка с наибольшим потоком посетителей. Именно эти места в будущем отдадут под размещение кафе, которые смогут принимать посетителей круглый год.

В среду в Рязани на нескольких улицах отключат электричество.

Без света на несколько часов останутся дома с 1 по 11 на улице Рыбацкой, дом 58 на улице Затинной, дома 6, 6а, 10, 12, 12а по улице Свободы.

В ночь на среду в Рязанской области похолодает до +6°С.

В ночь на среду по области пройдут дожди. Возможна гроза. Днём будет облачно с прояснениями, однако синоптики не исключили осадки. Рязанцам стоит быть готовыми к сильному ветру. Местами его порывы могут достигнуть 20 м/с.