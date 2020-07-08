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Новости Рязани сегодня: 8 июля

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РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, событий Рязани и области за 8 июля.

Коронавирусом заразились уже более 5,5 тысяч рязанцев. 8 июля стало известно о 38 новых заражённых. Ещё 40 положительных тестов на COVID-19 находятся на подтверждении в Минздраве. 

Ситуация с распространение коронавирса в Рязанской области стабилизировалась, в регионе отмечается устойчивая положительная динамика. Губернатор Любимов отметил, что показатели позволяют Рязанской области, одной из немногих в стране, перейти к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса. В среду, 8 июля, Роспотребнадзор согласовал этот переход. Третий этап в Рязани и области начнётся в пятницу, 10 июля. По поручению губернатора уже подготовлено соответствующее распоряжение. 

В Ермишинском районе ураган снёс крыши и повалил деревья. Ураган начался около 5 часов утра в среду, 8 июля. За 15 минут он успел сорвать крыши с пяти зданий, повалить столбы линий электропередач и деревья. 

В селе Пальное под Рязанью мужчину придавило насмерть во время ремонта машины. По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения поставил свою машину на домкрат и снял колесо. Под машину её владелец ничего не положил. В какой-то момент домкрат съехал и автомобиль рухнул на мужчину. 

В День семьи, любви и верности губернатор Рязанской области опубликовал видеопоздравление. Вместе с главой региона рязанцев поздравили его жена и две дочери.

В селе Константиново Рязанской области скоро появится новый туристический объект. Рязанцы и гости региона смогут увидеть восстановленный каретный двор.

В преддверии начала предсезонных сборов состав ХК «Рязань» пополнил защитник Павел Лукин.

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