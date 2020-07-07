Новости Рязани сегодня: 7 июля

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РИА «7 новостей» представляет обзор самых главных, на наш взгляд, новостей и событий за 7 июля.

За минувшие сутки в Рязанской области выявлено 36 новых случае заражения коронавирусом.

Руководители двух рязанских предприятий подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Каждый третий брак в Рязанской области – повторный.

Стало известно, за что арестовали рязанского полицейского Глубоцкого.

Николай Любимов посмотрел как рязанские школьники сдают ЕГЭ.

Стали известны результаты проверки на коронавирус членов УИК, где голосовал заразившийся сенатор.

Зампред правительства Рязанской области вылечился от коронавируса