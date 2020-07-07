Среда, 8 июля, 2020
22.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Новости Рязани сегодня: 7 июля

7info7
-

РИА «7 новостей» представляет обзор самых главных, на наш взгляд, новостей и событий за 7 июля.

За минувшие сутки в Рязанской области выявлено 36 новых случае заражения коронавирусом. 

Руководители двух рязанских предприятий подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Каждый третий брак в Рязанской области – повторный.

Стало известно, за что арестовали рязанского полицейского Глубоцкого.

Николай Любимов посмотрел как рязанские школьники сдают ЕГЭ.

Стали известны результаты проверки на коронавирус членов УИК, где голосовал заразившийся сенатор.

Зампред правительства Рязанской области вылечился от коронавируса

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и УАЗом под Рязанью

Новости Рязани
В ДТП с участием микроавтобуса Peugeot и УАЗа пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 7 июля

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор самых главных, на наш взгляд, новостей и событий за 7 июля. За минувшие сутки...
Узнать больше

Под Рязанью столкнулись маршрутка и УАЗ

Новости Рязани
Во вторник, 7 июля, в селе Заборье под Рязанью произошло ДТП. Столкнулись маршрутка и УАЗ. Об этом сообщается в группе Подслушано у...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Роспотребнадзор рассказал, почему рязанские детсады не откроют на третьем этапе снятия ограничений

Новости Рязани
В ведомстве подтвердили, что ранее действительно планировалось полностью возобновить работу детсадов на третьем этапе, но был учтён негативный опыт других регионов.
Узнать больше

В Рязани состоится концерт к Дню семьи, любви и верности

Новости Рязани
8 июля отмечается в День семьи, любви и верности. В Рязанской области в честь этого праздника подготовили праздничный онлайн-концерт.
Узнать больше

В среду в Рязани вновь ожидается жара

Новости Рязани
Метеорологи прогнозируют переменную облачность, днём местами ожидаются кратковременные дожди. Возможны гроза и град в отдельных районах.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+