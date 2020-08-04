Новости Рязани сегодня: 4 июля

В Рязанской области продолжают оказывать господдержку сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. В среднем по России процент доведения средств федерального бюджета до получателей...
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.