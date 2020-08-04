Новости Рязани сегодня: 4 июля

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 4 августа.

4 августа Анатолию Петровичу Лиферову исполнилось 80 лет. Накануне юбилея нам удалось пообщаться с этим замечательным человеком.

Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Мама выпускника школы №1 города Касимова рассказала, как её сыну удалось сдать два ЕГЭ на 100 баллов.

Касимовец Кирилл Узоров на 100 баллов сдал ЕГЭ по русскому языку и информатике и ИКТ.

МЧС назвало район Рязанской области, где чаще всего теряются грибники.

Всего с начала года в Рязанской области искали 26 человек, заблудившихся в лесу. К сожалению, один из них найден погибшим. Остальные обнаружены живыми.

С 1 октября повысят зарплату 39 тысячам рязанцев.

Это работники государственных учреждений, а также сотрудники органов власти и госорганов, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности пожарно-тактических учений в отеле «Амакс» в центре Рязани.

На место выезжало пять пожарных расчётов.

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вылечился от коронавируса.

Политик выразил своим подписчикам благодарность за слова поддержки и советы, а также отметил, что готов и сам делиться опытом по борьбе с опасной болезнью.

Всего же в регионе выявлено ещё 29 новых случаев коронавируса.

По данным опергруппы, с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 6 тыс 411 жителей Рязани и области.