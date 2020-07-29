Новости Рязани сегодня: 29 июля

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 29 июля.

В Рязанской области выявлено ещё 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 выявлен у 6 тыс 240 человек. На подтверждении в Минздраве Рязанской области находятся ещё 26 положительных тестов.

Из-за распространения коронавируса День города в Рязани пройдёт без главного концерта. Также власти приняли решение не проводить массовые мероприятия на улице Почтовой. Однако без праздника рязанцы не останутся. Например, жителей города ждут на фестивале в ЦПКиО. Вечернее небо Рязани украсит фейерверк. С полной программой празднования 925-летия города вы можете ознакомиться здесь.

По традиции, вместе с Днём рождения города рязанцы отмечают День ВДВ. На этот раз праздник в честь десантных войск пройдёт с ограниченным количеством зрителей. Причина всё в том же COVID-19.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, запрещающий продавать товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Это связано с участившимися случаями смерти подростков от сниффинга.

Второй рейс вертолёт санавиации Рязанской области совершил в Сасово. Оттуда он доставил в Рязань пятилетнего мальчика, который получил серьёзные травмы в производственном цеху.

В четверг в Рязани будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В связи с этим жители трёх улиц Рязани останутся без холодной воды.

30 и 31 июля в Рязанской области, как и во многих регионах центра России, ожидается резкое похолодание.