Новости Рязани сегодня: 20 августа

Редакция 7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязани и Рязанской области за 20 августа.
В Рязани вновь погибли птицы.
Бурное цветение в этом году спровоцировало затяжной сезон аллергии.
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На улице Гоголя в Рязани перекроют движение. Причина этому – аварийно-ремонтные работы на тепловых сетях.
19 августа на заседании Думы города Сасово главой муниципалитета и председателем Думы на общественных началах избран Геннадий Манухин.
В Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом.
В пятницу в Рязанской области осадков не ожидается.
Директор детсада в Рязани заработала за год более 10,7 млн рублей.