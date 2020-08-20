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Новости РязаниОбщество

Новости Рязани сегодня: 20 августа

7info7

Редакция 7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязани и Рязанской области за 20 августа.

В Рязани вновь погибли птицы.

Мёртвых птиц обнаружили за Железнодорожным военкоматом.

Бурное цветение в этом году спровоцировало затяжной сезон аллергии. 

В этом году он может завершиться в сентябре или даже в октябре — то есть как минимум на месяц позже обычного.
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На улице Гоголя в Рязани перекроют движение. Причина этому – аварийно-ремонтные работы на тепловых сетях.

Место, где будут проводить ремонтные работы, огородят. Там установят предупреждающие дорожные знаки.

19 августа на заседании Думы города Сасово главой муниципалитета и председателем Думы на общественных началах избран Геннадий Манухин. 

Заместителем председателя Думы в тот же день был избран депутат Юрий Давыдов.

В Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом.

По данным опергруппы, с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 6 тыс 855 жителей Рязани и области. Вместе с условно заражёнными на контроле у врачей находятся 6 тыс 880 рязанцев.

В пятницу в Рязанской области осадков не ожидается.

Ночью столбики термометров могут опуститься до +4°С. Днём воздух прогреется до +24°С.

Директор детсада в Рязани заработала за год более 10,7 млн рублей.

В собственности у Наумовой квартира, а также десятки земельных участков разной площади. Также в пользовании у педагога жилой дом, квартира и участок.

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