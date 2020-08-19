Новости Рязани сегодня: 19 августа

Редакция 7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей и событий 19 августа.
Пожалуй, одной из самых важных тем дня стала тема образования. В региональном Минобре рассказали, как будет проходить учебный год в рязанских школах в период пандемии. Начнётся он в традиционном формате. Правда, родителям и детям стоит знать о правилах, которых будут придерживаться школы, чтобы не допустить распространение COVID-19.
Речь зашла и о том, в каком формате пройдут школьные линейки на День знаний. Рязанские власти решили этот вопрос, и, как оказалось, без праздника школьники не останутся. Несмотря на запрет на массовые мероприятия.
Также стало известно, будут ли учителя вести уроки в масках и станут ли их тестировать на коронавирус перед 1 сентября.
«Терпение людей и моё личное может закончиться». Такими словами губернатор Рязанской области Николай Любимов проиллюстрировал своё отношение к работе Дирекции благоустройства Рязани. Речь даже зашла о возможной смене руководства предприятия.
Администрация Рязани согласовала строительство в городе футбольного манежа.
В четверг в Рязани снова будут отключать холодную воду. Причина этому — авария. Уже известно, жителей каких домов это коснётся.
Предупредили заранее. В Рязанской области пройдёт масштабная проверка системы оповещения.
Чувствуется осень. В ночь на четверг в Рязани похолодает до +4°С.