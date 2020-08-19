Новости Рязани сегодня: 19 августа

Редакция 7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей и событий 19 августа.

Пожалуй, одной из самых важных тем дня стала тема образования. В региональном Минобре рассказали, как будет проходить учебный год в рязанских школах в период пандемии. Начнётся он в традиционном формате. Правда, родителям и детям стоит знать о правилах, которых будут придерживаться школы, чтобы не допустить распространение COVID-19.

Каждое утро ученикам и учителям будут измерять температуру. Если температура тела человека будет превышать 37,1 градуса, его отправят домой. Министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина настоятельно попросила родителей каждое утро внимательно следить за состоянием детей перед походом в школу и регулярно измерять температуру.

Речь зашла и о том, в каком формате пройдут школьные линейки на День знаний. Рязанские власти решили этот вопрос, и, как оказалось, без праздника школьники не останутся. Несмотря на запрет на массовые мероприятия.

Общешкольные линейки в привычном формате решили не проводить. 1 сентября исключение сделали школам, в которых учатся до 50 детей. Они проведут общие линейки на улице. Большим школам рекомендовано провести торжества либо на улице по параллелям (при условии того, что состав параллели не превышает 50 человек), либо в кабинетах для каждого класса отдельно.

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Также стало известно, будут ли учителя вести уроки в масках и станут ли их тестировать на коронавирус перед 1 сентября.

«Терпение людей и моё личное может закончиться». Такими словами губернатор Рязанской области Николай Любимов проиллюстрировал своё отношение к работе Дирекции благоустройства Рязани. Речь даже зашла о возможной смене руководства предприятия.

По мнению Николая Любимова, городская дирекция благоустройства должна работать более эффективно и оперативно реагировать на вопросы рязанцев, которых особенно много в соцсетях.

Администрация Рязани согласовала строительство в городе футбольного манежа.

Земельный участок для строительства площадью более 40 тыс квадратных метров находится в районе Мервино. Ранее по данному вопросу прошли публичные слушания.

В четверг в Рязани снова будут отключать холодную воду. Причина этому — авария. Уже известно, жителей каких домов это коснётся.

Воды не будет в домах с 1 по 108 (частный сектор), а также в доме №54в. Причина отключения – аварийно-восстановительные работы. Они начнутся в 9.30 и завершатся к 17.00.

Предупредили заранее. В Рязанской области пройдёт масштабная проверка системы оповещения.

Она запланирована на октябрь

Чувствуется осень. В ночь на четверг в Рязани похолодает до +4°С.

Зато днём будет очень даже комфортно. Столбики термометров поднимутся до +23°С.