Новости Рязани сегодня: 17 июня

Представляем вам обзор самых актуальных и важных, на наш взгляд, новостей 17 июня.
В Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения коронавирусом.
В Рязани продолжают дезинфицировать общественный транспорт.
В Рязанской области загорелся храм «Троицы Живоначальной».
В Скопине уличная собака покусала шестерых детей.
Новым главой администрации Спасска-Рязанского стал Владимир Лебин.
В Рязани МКЦ и Хлебозавод №3 признаны убыточными.
В Рязани проложат новую контактную сеть для троллейбусов.
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