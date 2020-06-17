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Новости Рязани сегодня: 17 июня

7info7
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Представляем вам обзор самых актуальных и важных, на наш взгляд, новостей 17 июня.

В Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения коронавирусом.

В Рязани продолжают дезинфицировать общественный транспорт.

В Рязанской области загорелся храм «Троицы Живоначальной».

В Скопине уличная собака покусала шестерых детей.

Новым главой администрации Спасска-Рязанского стал Владимир Лебин.

В Рязани МКЦ и Хлебозавод №3 признаны убыточными.

В Рязани проложат новую контактную сеть для троллейбусов.

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